يوسف بلايلي يسجل هدفًا من ركلة ركنية في مباراة الجزائر ضد بوتسوانا (فيديو)

سجل يوسف بلايلي هدفًا من ركلة ركنية في مباراة منتخب الجزائر مع بوتسوانا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وحصل منتخب الجزائر على ركلة ركنية، لعبها يوسف بلايلي، لاعب النادي الأهلي السعودي، لكنه فاجأ الجميع بإسكان الكرة في الشباك في الدقيقة 14.

واكتسح منتخب الجزائر منافسه منتخب زامبيا 5/0 في الجولة الأولى، يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى.

وحقق منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا (2019)، التي أقيمت الصيف الماضي في مصر.