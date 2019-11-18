رسميًا.. خوان كارلوس غاريدو مدربًا للنجم الساحلي التونسي (صورة)

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، الإثنين، تعيين المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مديرًا فنيًا خلفًا لفوزي البنزرتي الذي أُقيل في سبتمبر الماضي.

وأعلن النجم الساحلي تعيين غاريدو في منصب المدير الفني دون الكشف عن مدة العقد أو تفاصيل التعاقد أو تشكيل باقي الجهاز الفني.

ودخل النجم في مفاوضات مع عدد من المدربين مثل الفرنسي كارتيرون، قبل أن يتم التوصل لاتفاق مع الفني الإسباني غاريدو.

وسبق لغاريدو، البالغ من العمر 50 عامًا، تدريب عدد من الأندية العربية مثل الأهلي المصري والعين الإماراتي والرجاء المغربي والاتفاق السعودي، كما تولى تدريب فياريال وريال بيتيس الإسبانيين.

ويحتل النجم الساحلي المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري التونسي برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، علمًا أنه ودع البطولة العربية من دور الـ32، وتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.