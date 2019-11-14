عناوين الصحف الرياضية: قلق كريستيانو رونالدو.. كلاسيكو الضغط الغالي.. ولا تجعلونا ندمن القلق! (صور)

شكلت تصفيات كأس العالم قطر 2022 في آسيا واعتزال هداف منتخب إسبانيا التاريخي دافيد فيا وأزمة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس العناوين الأبرز في عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بتصفيات أمم أفريقيا 2021 وعودة أنشيلوتي لتدريب ميلان والبطولة الختامية للتنس وتوقيت كلاسيكو إسبانيا واحتجاج ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اعتزال دافيد فيا الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا وكتبت “ دافيد فيا الهداف يرحل بعيدًا ”.

كما اهتمت بعودة رافائيل نادال القوية أمام ميدفيديف في البطولة الختامية للاعبي التنس وكلاسيكو كرة السلة في دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبرشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على حالة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب برشلونة والذي يغيب بشكل دائم بسبب الإصابة وكتبت :“ حالة أومتيتي ”.

كما اهتمت بتوقيت الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو وكلاسيكو كرة السلة في دوري أبطال أوروبا بين الفريقين وكتبت :“ كلاسيكو الضغط العالي في دوري أبطال أوروبا ”.

كما تحدثت عن قرار دافيد فيا اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وتألق الثنائي ريكي وكارليس بيريز في اللقاء الودي الذي جمع برشلونة بقرطاجنة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اللقاء الودي الذي خاضه برشلونة أمام قرطاجنة وفاز خلاله 2-0 وكتبت :“ أهداف تضامنية “ لكون اللقاء خصص للتضامن مع ضحايا فيضانات مست المنطقة.

كما اهتمت بالتوقيت النهائي للكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو.

وتحدثت عن أنسو فاتي وكتبت :“ أنسو فاتي سيلعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة في ألكوركون ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- باعتزال دافيد فيا وكتبت :“ فيا يعلن اعتزاله ”.

كما تحدثت عن فوز رافائيل نادال المثير على ميدفيديف في البطولة الختامية للتنس وكلاسيكو كرة السلة في دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبرشلونة.

آس

ركزت الصحيفة على اعتزال الدولي الإسباني السابق دافيد فيا الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا من خلال ملف حول اللاعب ومسيرته في كرة القدم.

كما اهتمت بالموعد الجديد للكلاسيكو وكتبت :“ فوضى قبل الكلاسيكو “ في إشارة لاحتجاج ريال مدريد على استفادة منافسه برشلونة من فترة راحلة أكثر.

كما تحدثت عن كلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا وريمونتادا رافائيل نادال أمام ميدفيديف في البطولة الختامية للاعبي التنس.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة باللقاء الألف لمنتخب إنجلترا حين يواجه منتخب مونتينيغرو في تصفيات أمم أوروبا 2020 وعودة رحيم سترلينغ بعد مشاكله مع زميله جو غوميز وكتبت :“ رحيم سترلينغ يعود في الجولة الثانية ”.

كما تحدثت عن معاقبة لاعب مانشستر سيتي الدولي البرتغالي بيرناندو سيلفا بسبب تغريدة وكتبت :“ سيلفا يعاقب بسبب تويتر ”.

كما اهتمت بمانشستر سيتي وكتبت :“ سيتي رسالة حمراء اليوم ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت الصحيفة عددها لوفاة متسابق الدراجات الهوائية السابق الفرنسي ريموند بوليدور عن عمر ناهز 83 سنة، وتحدثت عن أبرز إنجازاته ومسيرته الطويلة في سباقات الدراجات الهوائية.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيشارك برفقة منتخب بلاده أمام ليتوانيا بعد 4 أيام من أزمته برفقة يوفنتوس.

كما اهتمت بميلان وأخبار تعاقداته وكتبت “ ميلان في شبكة مينو ريولا ”.

الصحيفة تحدثت عن تعيين الفرنسي أرسين فينغر في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة كريستيانو رونالدو برفقة يوفنتوس وعودته لمنتخب بلاده إذ سيشارك رسميًّا أمام ليتوانيا وكتبت :“ قلق كريستيانو رونالدو ”.

كما تحدثت عن قضية عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب ميلان بعد مشاكله الحالية في نابولي وكتبت :“ من مع ومن ضد عودة أنشيلوتي إلى ميلان ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قرار ولي العهد السعودي بتعزيز 4 طائرات تنقل جماهير الهلال السعودي لليابان وكتبت :“ بأمر مِن محمد بن سلمان 4 طائرات تنقل الهلاليين “ و “ القوة الزرقاء إلى اليابان ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء المنتخب السعودي أمام أوزبكستان في تصفيات كأس العالم وكتبت “ البريكان يقود الهجوم ”.

كما اهتمت الصحيفة بعدة مواضيع وكتبت عن ”ريمان يشكو الاتحاد أمام المنازعات “ و“ كابتن ماجد في بوليفارد الرياض “ و“ النصر يمدد إجازة لاعبيه ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإماراتي أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم وكتبت “ الأبيض خطوة على طريق الأحلام في موقعة فيتنام .“

كما اهتمت بشكر رئيس البارالمبية الدولية لمحمد بن زايد واستقبال هذا الأخير للفائزين بسباق دلما للمحامل الشراعية.

كما تحدثت الصحيفة عن مواضيع وكتبت :“ بوجسيم : أخطاء التحكيم لن تنتهي “ و “ ديوكوفيتش : أبو ظبي طعم النجاح “ و “ ويسلي يتيم في التاسعة وأب في الخامسة عشرة ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب المغربي ومنتخب موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا وكتبت عدة عناوين أبرزها :“ لا تجعلونا ندمن القلق “ و “ المورابطون على رهب الأسود يعولون “ و “ وحيد : لا أعذار إن لم نفز على موريتانيا ”.

كما اهتمت بإقالة مدرب الرجاء وكتبت :“ أنهت شهر العسل بين الرجاء وكارتيرون ”.

وتحدثت عن قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية وكتبت :“ مجموعتان ملغومتان للحسنية ونهضة بركان ”.