بلماضي: رياض محرز كان يستحق المشاركة أمام ليفربول

قال جمال بلماضي، مدرب الجزائر بطل أفريقيا، إنه يعتقد أن نجمه رياض محرز كان يستحق المشاركة مع مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه رفض انتقاد بيب غوارديولا.

وجلس محرز على مقاعد البدلاء خلال خسارة سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي 3-1 في ضيافة ليفربول المتصدر يوم الأحد الماضي، ولم يشارك رغم حاجة المدرب غوارديولا إلى تعويض التأخر بثلاثة أهداف دون رد.

وقال بلماضي للصحفيين قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام بوتسوانا وزامبيا ”محرز كان يستحق اللعب أمام ليفربول ومشاركته كانت ستغير اللقاء، ووضعيته لا تقلقني، رغم أنني أريد رؤيته في أعلى المستويات“.

وأضاف المدرب الذي قاد الجزائر لإحراز لقب كأس الأمم مطلع العام الجاري ”لا أريد انتقاد غوارديولا حتى لا أتسبب في مشكلات لرياض“.

وتابع ”محرز يحب اللعب بانتظام وهو يريد خوض كل المباريات وطبيعي أن يتأثر بعدم الاعتماد عليه من طرف غوارديولا“.

وتراجع سيتي عقب الهزيمة إلى المركز الرابع وبات يتأخر بفارق تسع نقاط عن ليفربول قبل فترة التوقف لخوض مباريات دولية.

وتحدث بلماضي عن بعض اختياراته لتشكيلة الجزائر مثل استدعاء العربي سوداني بعد غياب بسبب الإصابة واستبعاد ياسين براهيمي.

وقال مدرب الجزائر ”سوداني عاد بقوة وأتمنى أن يواصل التألق مع المنتخب.. براهيمي هو من طلب عدم ضمه لظروف عائلية“.