رسميًا.. عبدالرزاق حمدالله يعتزل اللعب الدولي (صورة)

أعلن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي، اعتزال اللعب على المستوى الدولي، اليوم الإثنين.

وكتب حمدالله، البالغ من العمر 28 عامًا، على حسابه في موقع ”إنستغرام“، ”السلام عليكم ورحمة الله .. لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليًا“.

أزمات مع منتخب المغرب

وكان عبدالرزاق حمدالله عنوانًا لأزمة حادة في منتخب المغرب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر؛ بعد أن دخل في مشكلة مع زميله فيصل فجر.

وحدثت الأزمة بعد أن طلب حمدالله تسديد ضربة الجزاء في لقاء جامبيا الودي قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، ولكنه دخل في مشادة مع فيصل فجر ليصبح الثنائي طرفي أزمة حادة في معسكر أسود الأطلس بالبطولة.

وأدّى الأمر في النهاية إلى انسحاب حمدالله من معسكر المنتخب المغربي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب هذه الخلافات الحادة التي نشبت بينهما، ولم تتوقف أزمة حمدالله عند هذا الحد، بل أصبحت هناك توابع في منتخب المغرب، حيث استبعد المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب اللاعب، ورفض عودته لأسود الأطلس.

ويذكر موقع ”Transfermarkt“، أن حمدالله شارك مع المنتخب المغربي 16 مباراة، سجل فيها 7 أهداف.، وكان أول استدعاء له لأسود الأطلس من المدرب إيريك غيريتس، في 29 فبراير 2012.

وقال خليلوزيتش: ”هذا اللاعب (عبدالرزاق حمدالله) صار من الماضي وطويت صفحته، لقد حان الوقت لننهي الجدل حول هذه القصة، سأخبركم بشيء مهم، وهو أن حمدالله كان ضمن القائمة التي اخترتها لوديتي ليبيا والغابون، إلا أنه اعتذر عن تلبية الدعوة“.

وأضاف خليلوزيتش: ”لقد أخبر مساعدي مصطفى حجي أنه لا يرغب في الحضور ولم تعد لديه رغبة في ذلك، وبالنسبة لي لقد أغلقت صفحته للأبد، وانتهينا من هذا الموضوع“.

وأكمل: ”صحيح هو لاعب يتميز بمجموعة من الإمكانيات الكبيرة، لكنه أيضًا لديه العديد من العيوب، ما وقع معه شبيه بما حدث مع كيفن مالكويت“.

وواصل خليلوزيتش: ”رأيت انفعالاته في المباريات الأخيرة مع فريقه، لقد تلقى العديد من البطاقات، وهذا أمر سلبي جدًا بالنسبة للاعب يمكن أن تعول عليه في المنتخب، في مباريات مهمة“.

انتهاء أزمة المطار

ويأتي ذلك بعد ساعات من كشف تقارير صحفية سعودية، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، أبلغ محامي ناديه، صباح الإثنين، بتنازله عن قضيته مع موظفة التفتيش بمطار الملك خالد الدولي.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فقد حضر المحامي إلى النيابة العامة وصدّق التنازل بالإضافة إلى تنازل الموظفة وهي برتبة رقيب عن حقها، وبذلك تغلق القضية تمامًا بتنازل الطرفين.

وسحب حمدالله شكواه تجاه أحد الموظفين الذي وجه له عبارات غير لائقة. وقال الهداف المغربي لـصحيفة ”الرياضية“: ”سامحته ابتغاء وجه الله“.