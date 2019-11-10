قائمة منتخب الجزائر لمواجهة زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

أعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر بطلة أفريقيا، عن تشكيلة من 23 لاعبًا تضم بعض المفاجآت استعدادًا لمواجهة زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 بالكاميرون، هذا الشهر.

واستدعى بلماضي لأول مرة مكسيم سبانو رحو مدافع فالنسيان الفرنسي ورضا حلايمية مدافع بيرشوت البلجيكي وآدم زرقان لاعب وسط بارادو.

كما عاد هلال العربي سوداني مهاجم أولمبياكوس، الذي غاب في الفترة الماضية للإصابة، وكذلك حارس بلقبلة لاعب وسط بريست الفرنسي الذي استُبعد من نهائيات كأس الأمم الأخيرة لأسباب انضباطية.

وغاب عن التشكيلة ياسين براهيمي لاعب وسط الريان القطري وهشام بوداوي لاعب وسط نيس الفرنسي.

وتلتقي الجزائر، التي أحرزت لقب كأس الأمم في مصر هذا العام، على أرضها مع زامبيا، يوم الخميس المقبل، ثم تحل ضيفة على بوتسوانا بعدها بـ4 أيام.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) عزالدين دوخة (الرائد السعودي).

مدافعون: جمال بلعمري (الشباب السعودي) عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) مكسيم سبانو رحو (فالنسيان الفرنسي) رامي بن سبعيني (بروسيا مونشنغلادباخ الألماني) مهدي طاهرات (أبها السعودي) رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي) يوسف عطال (نيس الفرنسي) أيوب اللاوي (سيون السويسري).

لاعبو الوسط: عدلان قديورة (الغرافة القطري) إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) مهدي عبيد (نانت الفرنسي) سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) حارس بلقبلة (بريست الفرنسي)

مهاجمون: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) بغداد بونجاح (السد القطري) إسلام سليماني (موناكو الفرنسي) آدم زرقان (بارادو) آندي ديلور (مونبلييه الفرنسي) هلال العربي سوداني (أولمبياكوس اليوناني) يوسف بلايلي (الأهلي السعودي).