انتصار مهم للاتحاد السكندري وتعادل ثمين للترجي في كأس محمد السادس (فيديو)

انتصر الاتحاد السكندري المصري 2/0 على ضيفه المحرق البحريني في ذهاب دور الـ16 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز أحمد رفعت الهدف الأول للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر سقوط الأوغندي إيمانويل أوكوي مهاجم الاتحاد داخل منطقة الجزاء.

وأضاف خالد قمر الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعدما استقبل تمريرة عرضية من السيد سالم ليضع الكرة في الشباك.

وسيلتقي الفريقان في المنامة يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري في مباراة الإياب التي يحتاج خلالها المحرق للفوز بفارق 3 أهداف لبلوغ دور الـ8.

الاتحاد السكندري يضع قدماً في ربع النهائي بعد الفوز على #المحرق البحريني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب #الاتحاد_المحرق#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/ByxSprcPUz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 3, 2019

وفي استاد المسيرة بمدينة أسفي المغربية المطلة على المحيط الأطلسي عاد الترجي بطل أفريقيا في آخر نسختين بتعادل ثمين 1/1 مع مستضيفه أولمبيك أسفي.

ومنح الليبي حمدو الهوني التقدم للضيوف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32 بدلت اتجاهها بعد ارتطام الكرة بأحد المدافعين لتسكن الشباك.

لكن محمد المرابط أشعل المدرجات بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ليدرك التعادل لأولمبيك أسفي في الدقيقة 84.

ولعب الترجي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد محمد علي اليعقوبي لحصوله على الإنذار الثاني.

وألغى الحكم هدفًا للترجي في الشوط الثاني بداعي التسلل بينما طالب لاعبو أولمبيك أسفي بالحصول على ركلتي جزاء لكن الحكم أشار باستمرار الاعب في المناسبتين.

وستقام مباراة العودة في تونس يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني الحالي ويحتاج خلالها الترجي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للظهور في دور الـ8 للبطولة.