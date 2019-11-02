ديربي ”الدار البيضاء“ بين الوداد والرجاء ينتهي بالتعادل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

تعادل فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت، مع ضيفه ومواطنه الوداد بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي الرجاء الفوز أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 في لقاء الإياب.

بينما يكفي الوداد التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره للتأهل إلى ربع النهائي.

تمكن الوداد من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله إسماعيل الحداد في الدقيقة 33.

ومع حلول الدقيقة 48 تمكن الرجاء من إدراك التعادل عبر الكونغولي لوامبا نغوما، لتتوالى على إثره الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة.