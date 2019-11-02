ديربي ”الدار البيضاء“ بين الوداد والرجاء ينتهي بالتعادل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

تعادل فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت، مع ضيفه ومواطنه الوداد بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.
وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي الرجاء الفوز أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 في لقاء الإياب.
#الديربي_البيضاوي ينتهي بالتعادل..#الرجاء و #الوداد يتعادلان 1-1 في ذهاب دور الـ16
شاهد هدفي المباراة#الرجاء_الوداد #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nC4v0Nwq78
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
بينما يكفي الوداد التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره للتأهل إلى ربع النهائي.
تمكن الوداد من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله إسماعيل الحداد في الدقيقة 33.
ومع حلول الدقيقة 48 تمكن الرجاء من إدراك التعادل عبر الكونغولي لوامبا نغوما، لتتوالى على إثره الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة.
"صورة من أجمل ما يمكن"
لوحة إبداعية رائعة في المدرجات#الرجاء_الوداد #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/PGpszhtBNn
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
"تيفو التنين".. يشعل المدرجات الودادية
هكذا كان رد فعل جماهير الوداد بعد هدف التعادل للرجاء في الشوط الثاني#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الرجاء_الوداد#الرجاء #الوداد#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/dxRVoszcyJ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019