مباراة الرجاء ضد الوداد.. كل ما تريد معرفته عن ديربي الدار البيضاء في كأس الملك محمد السادس

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء؛ لمتابعة لقاء الديربي المرتقب بين عملاقي الكرة المغربية، الرجاء ضد ضيفه الوداد، في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ويبقى الصدام المثير بين عملاقي الكرة في المغرب بمثابة نهائي مبكر للبطولة العربية، في ظل الأجواء المميزة لمباراة الديربي دائمًا بين الفريقين الكبيرين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ديربي مدينة الدار البيضاء بين الرجاء والوداد، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 اليوم السبت بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت المغرب، بصافرة الحكم الإماراتي محمد عبدالله.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

مشوار الفريقين

تخطى فريق الرجاء عقبة هلال القدس الفلسطيني في دور الـ32 بالبطولة، بعدما فاز 2/0 في جولة الذهاب، كما فاز بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب.

وتجاوز الوداد عقبة المريخ السوداني بعد التعادل 1/1 في السودان، وفوز الوداد في المغرب 2/0 أيضًا.

وانتهى آخر لقاء بين الرجاء والوداد بالتعادل 2/2، يوم 21 أبريل الماضي، ولم يفز الرجاء في آخر 3 مباريات ديربي ضد الوداد.. ولم يسبق أن تقابل الفريقان في البطولة العربية.

الرجاء وأفكار كارتيرون

يراهن الرجاء على خبرات مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يتولى قيادة الفريق منذ الموسم الماضي.. وأكد كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الديربي أن هذه المباراة استثنائية؛ لأنه لأول مرة يقام ديربي الدار البيضاء في بطولة خارجية.

وأضاف كارتيرون أنه يبحث عن تحقيق الفوز ولا يشغل باله بوجود غيابات في صفوف الوداد بقدر بحثه عن حصد الانتصار قبل لقاء الإياب الذي يقام في ضيافة الوداد.

وتبدو صفوف الرجاء مكتملة، ويعتمد أصحاب الرداء الأخضر على تشكيلة تضم الحارس أنس الزنيتي وأمامه الرباعي عمر بوطيب وبدر بانون والكاميروني فابريس نجا والليبي سند الورفلي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبدالرحيم الشاكير وبجواره أيوب نناح والكونغولي فابريس نجوما.. ويعتمد كارتيرون في خط الهجوم على المثلث الذي يضم حميد أحداد ومحسن متولي والكونغولي بن مالانغو.

أزمة الوداد.. وأوراق زوران

يعاني الوداد من أزمة واضحة؛ بسبب كثرة الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات على رأسهم وليد الكرتي وأيمن الحسوني ومحمد نهيري وعبداللطيف نصير.

وأكد المدرب الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للوداد، أن اللقاء سيكون صعبًا ويمثل ضغطًا كبيرًا على جميع اللاعبين في الفريقين؛ بسبب الأجواء الجماهيرية، موضحًا أن فريقه سيكون جاهزًا رغم الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق.

ويعتمد الوداد على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس رضا التكناوتي وأمامه الرباعي أيوب عملود وبدر كادارين والإيفواري الشيخ كومارا وأشرف داري في خط الدفاع.

ويقود الوسط إبراهيم النقاش وأنس أصباحي ويحيى جبران، بينما يقود خط الهجوم إسماعيل الحداد وأيوب الكعبي والنيجيري ميكايل بابا توندي في تشكيلة المدرب زوران.

وقال طه إسماعيل، الخبير الكروي ومدرب منتخبي مصر والسعودية الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، إن مباريات ديربي المغرب دائمًا تتسم بالندية والأجواء الجماهيرية المميزة.

وأضاف: “ الرجاء لديه مدرب واقعي وهو باتريس كارتيرون، ولديه خبرات كبيرة في قارة أفريقيا، كما أن العناصر الأجنبية في الفريقين مميزة مثل باباتوندي وكومارا في الوداد وفابريس نجوما والكونغولي بن مالانغو، بجانب وجود لاعبين مميزين من المغرب مثل حميد أحداد وأيوب الكعبي ومحسن متولي.