تصنيف الفيفا.. السعودية تتقدم والإمارات تتراجع ومصر في مكانها

لم يطرأ أي تغيير على رباعي الصدارة في أحدث نسخة من التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، حيث واصلت بلجيكا محافظتها على القمة تليها البرازيل ثانية وفرنسا ثالثة وإنجلترا رابعة، بينما حدثت بعض التغييرات في المراكز الخمسة التالية ضمن العشرة الأوائل.

ونجحت أوروغواي في التقدم للمركز الخامس بدلاً من البرتغال التي تراجعت للسادس، وتقدمت كرواتيا خطوة للسابع بدلا من أسبانيا المتراجعة للثامن، وحصل نفس الأمر بالنسبة للارجنتين التي تقدمت للتاسع بدلاً من كولومبيا التي تراجعت للعاشر.

ومع إقامة 184 مباراة دولية كان لا بد أن تحدث العديد من التغييرات في مختلف أماكن التصنيف، حيث تقدمت أوكرانيا (تقدمت 3 إلى المركز 22) واليابان (3 إلى 28) وتركيا (4 إلى 32) وروسيا (5 إلى 37).

وفي مكان آخر من جدول الترتيب بعيدًا عن الخمسين الأوائل، تقدمت نيكاراجوا (11 إلى 137) و بربادوس (10 إلى 160) وجنوب السودان (11 إلى 162)، وساو تومي وبرينسيبي (10 إلى 180)، كما أن هناك سببًا جديدًا للاحتفال بكوسوفو التي تقدمت (5 إلى 114).

على الصعيد الأفريقي، واصلت السنغال تربعها على القمة، بعد أن حافظت على مركزها العالمي (20) وتليها تونس ثانية (29 عالميا) ثم نيجيريا ثالثة رغم تراجعها مرتبة عالميا (35)، وظلت الجزائر رابعة بنفس المركز (38)، ثم المغرب خامسة مع تراجعها خمسة مراكز عالميا (42) وظلت مصر في المركز (49).

على الصعيد الآسيوي حافظت إيران على صدارتها رغم تراجعها أربعة مراتب عالميًا (27)، فيما واصلت اليابان الضغط، حيث تأتي ثانية بعد أن تقدمت ثلاثة مراتب عالميًا (28)، وحلت كوريا الجنوبية ثالثة مع تراجعها ثلاث مراتب عالمًيا (39)، واحتفظت أستراليا بترتيبها الخامس و (44) عالميًا، واقتربت قطر الخامسة خطوة مهمة يقفزها خمسة مراكز عالميًا إلى (57).

وتأخرت الإمارات مركزًا واحدًا لتصبح (67)، بينما تقدمت السعودية للمركز (69) بتقدم مركز واحد عن الشهر الماضي.