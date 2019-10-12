الخنيسي يهدر ركلة جزاء في تعادل تونس مع الكاميرون وديًا

أهدر طه ياسين الخنيسي ركلة جزاء في الشوط الثاني لتتعادل تونس مع ضيفتها الكاميرون بدون أهداف في مباراة ودية لكرة القدم اليوم السبت على استاد رادس.
وتعرض فرجاني ساسي، لاعب الزمالك المصري، للعرقلة داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة الخنيسي ارتدت من القائم الأيسر لحارس المرمى في الدقيقة 57.
وهذه هي ثالث مباراة ودية لتونس بقيادة مدربها الجديد منذر الكبير بعد فوزها 1-صفر على موريتانيا وخسارتها 2-1 أمام ساحل العاج.
واستحوذ منتخب تونس على الكرة وصنع فرصًا خطيرة على مرمى منافسه لكن مهاجمه الخنيسي افتقر للفاعلية.
وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون في 2021 إذ تلعب ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب تنزانيا وليبيا وغينيا الاستوائية.