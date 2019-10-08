كاميرات مراقبة تفضح سرقة لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة لأحذية في أستراليا (فيديو)

بثت قناة ”7 نيوز“ الأسترالية تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن تعمد عدد من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة سرقة أحذية رياضية من أحد المحال الشهيرة في أستراليا، حيث يتواجد ممثلو ”نسور قرطاج“ للمشاركة في مونديال ”الميني فوت“.

وأظهرت كاميرا المراقبة داخل المتجر قيام عدد من اللاعبين بتغيير أحذيتهم بأخرى جديدة باهظة الثمن.

وأكد صاحب المحل للقناة الأسترالية أن أشخاصًا يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخب كرة القدم المصغرة قاموا بسرقة 9 أحذية.

قناة استرالية تبث تقريرا للاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المصغّرة وهم بصدد سرقة أحذية رياضية بطولة العالم بأستراليا : قناة استرالية تعرض فيديو للاعبي منتخب كرة القدم المصغّرة التونسي وهم يسرقون أحذية رياضية باهضة الثمن . تم النشر بواسطة ‏radio tataouine اذاعة تطاوين‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وأشار إلى أنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا قبل أن يقوموا بإرجاع 8 أحذية بعد إعلام الشرطة المحلية.

وتذرع لاعبو المنتخب بأنهم كانوا بصدد تجربة الأحذية قبل اقتنائها لتتم مواجهتهم بالشريط المسجل الذي يثبت حادث السرقة، فردوا بأن المدرب هو الذي سيتولى السداد عوضًا عنهم.

واختتم المنتخب التونسي مشاركته بالخسارة 7-0 أمام المكسيك في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في أستراليا.

وتقام هذه النسخة بمدينة بيرث أستراليا بمشاركة 32 منتخبًا حتى يوم 11 أكتوبر الجاري.