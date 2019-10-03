استمرار غياب عبدالرزاق حمد الله.. خاليلوزيتش يعلن قائمة منتخب المغرب لمباراتي ليبيا والغابون

استدعى وحيد خاليليوزتيش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم 26 لاعبًا؛ للدخول في معسكر إعدادي للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي الأول أمام كل من ليبيا والغابون.

وخلت اللائحة من أسماء بارزة، كمهاجم نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، ويونس بلهندة وأسماء أخرى كانت تشكل ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب المغربي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، اللائحة النهائية التي سيعتمد عليها خاليلوزيتش أمام كل من منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر 2019 بالملعب الشرفي بمدينة وجدة، وأمام مواجهة المنتخب الغابوني على الملعب الكبير بمدينة طنجة يوم 15 أكتوبر.

وأضاف المصدر ذاته، أن المنتخب المغربي سيخوض تجمعًا إعداديًا مغلقًا بمدينة الرباط، انطلاقًا من السابع من أكتوبر قبل أن يتوجه إلى مدينة وجدة يوم 10 أكتوبر، على أن يرحل إلى مدينة طنجة مباشرة بعد نهاية المقابلة التي ستجمعه بالمنتخب الليبي.

وتدخل هاتان المواجهتان في إطار استعداد المنتخب الوطني للإقصائيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون عام 2021.

فيما يلي لائحة اللاعبين المدعوين:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية)، منير المحمدي (مالاغا)، أنس الزنيتي (الرجاء)، هشام المجهد (اتحاد طنجة).

الدفاع: عبد الحميد يونس (ستاد ريمس)، رومان غانم سايس (وولفرهامبتون)، عصام شباك (مالطية سبور التركي)، كيفن مالكويت (نابولي)، جواد ياميق (جنوة)، زهير فضال (ريال بيتيس)، أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام)، حمزة منديل (ديغون الفرنسي).

الوسط: أمل للله سليم (ستاندر دو لياج)، سفيان إمرابط (هيلاس فيرونا)، المهدي بوربيعة (ساسولو)، أحمد المسعودي (غرونيغن)، فيصل فجر (خيتافي)، عادل تاعرابت (بنفيكا).

الهجوم: رشيلد العليوي (أنجيه)، نورالدين إمرابط (النصر)، ‘سماعيل الحداد (الوداد الرياضي)، يوسف النصيري (ليغانيس)، أمين حاريث (شالكه)، أسامة الإدريسي (ألكمار)، حكيم زياش (أياكس).