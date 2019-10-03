ألكمار مع مانشستر يونايتد وآرسنال ضد ستاندر لياج في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس بضع مباريات مهمة في الدوري الأوروبي أبرزها ألكمار ومانشستر يونايتد وانطلاقة جولة جديدة في البطولات المحلية العربية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الأوروبي:

ألكمار الهولندي VS مانشستر يونايتد الإنجليزي، الساعة الـ 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

بشكتاش التركي VS وولفرهامبتون الإنجليزي، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

سسكا موسكو الروسي VS إسبانيول الإسباني، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وولفسبيرغر النمساوي VSروما الإيطالي، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

إسطنبول باشاك شهير التركي VS بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

سانت إيتيان الفرنسي VSفولفسبورغ الألماني، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

يونغ بويز السويسري VSرينجرز الإسكتلندي، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

فينوورد الهولندي VSبورتو البرتغالي ، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الأـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

آرسنال الإنجليزي VSستاندرلييغ البلجيكي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

سيلتيك الإسكتلندي VS كلوج الروماني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

إشبيلية الإسباني VS أبويل نيقوسيا القبرصي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

لاتسيو الإيطالي VSرين الفرنسي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

فيتوريا غيماريش البرتغالي VS آينتراخت فرانكفورت الألماني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

طرابزون سبور التركي VSبازل السويسري، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

روزنبورغ النرويجي VS آيندهوفن الهولندي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

مالمو السويدي VS كوبنهاغن الدنماركي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.

كراسنودار الروسي VS خيتافي الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

كراسنودار الروسي VS خيتافي الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

الدوري السعودي:

ضمك VS الوحدة، الساعة الـ18:35 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:35 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 2 HD.

دوري الخليج العربي:

الجزيرة VS شباب الأهلي دبي، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

النصر VS الظفرة، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الشارقة VS العين، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

حتا VS اتحاد كلباء، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الدوري المصري:

طنطا VS بيراميدز، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

مصر للمقاصة VS الزمالك، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الدوري القطري

الدحيل VS السيلية، الساعة الـ17:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:40 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

الوكرة VS الغرافة، الساعة الـ19:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

كأس الملك محمد السادس:

نواذيبو الموريتاني VS الجيش السوري، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 4.

هلال القدس الفلسطيني VS الرجاء البيضاوي المغربي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.

الوداد البيضاوي المغربي VS المريخ السوداني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.