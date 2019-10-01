الشباب السعودي يتجاوز شبيبة الساورة الجزائري ويحجز مقعدًا في دور الـ16 للبطولة العربية (فيديو)

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تأهل الشباب بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.