الشباب السعودي يتجاوز شبيبة الساورة الجزائري ويحجز مقعدًا في دور الـ16 للبطولة العربية (فيديو)

حجز نادي الشباب السعودي مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بهدفين دون رد في إياب دور الـ32 للبطولة.
وجاء تأهل الشباب بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.
أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
ونجح عبد الله الحمدان من تسجيل هدف التقدم للشباب في الدقيقة 72 برأسية رائعة.
بعدها أضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 84 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.
شيخ الأندية السعودية نادي #الشباب يعبر لدور الـ16 من البطولة العربية بعد فوز مريح على #شبيبة_الساورة
شاهد أهداف المباراة#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الشباب_شبيبة_الساورة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/WRSmyTPNp3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 1, 2019