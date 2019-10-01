الشباب السعودي يتجاوز شبيبة الساورة الجزائري ويحجز مقعدًا في دور الـ16 للبطولة العربية (فيديو)

الشباب السعودي يتجاوز شبيبة الساورة الجزائري ويحجز مقعدًا في دور الـ16 للبطولة العربية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حجز نادي الشباب السعودي مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بهدفين دون رد في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل الشباب بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.

أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ونجح عبد الله الحمدان من تسجيل هدف التقدم للشباب في الدقيقة 72 برأسية رائعة.

بعدها أضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 84 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث