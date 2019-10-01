”فيفا“ يقرر حرمان الأفريقي التونسي من تسجيل لاعبين لثلاث فترات انتقال

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حظرًا على تسجيل لاعبين جدد على الأفريقي التونسي لثلاث فترات انتقال بعد نزاع حول المستحقات المالية للمهاجم باسيرو كومبواري القادم من بوركينا فاسو.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى خطابًا من الفيفا لإبلاغه ”بمنع الأفريقي من (تسجيل لاعبين) لثلاث فترات انتقال على المستويين المحلي والدولي إلى حين تسوية مبلغ 60 ألف يورو قيمة صفقة انتقال اللاعب باسيرو كومبواري“.

وكان الأفريقي تعاقد مع كومبواري (21 عامًا)، الذي سبق له اللعب في شباب أطلس خنيفرة واتحاد طنجة في المغرب، في سبتمبر/ أيلول 2018.

ويعاني الأفريقي من أزمة مالية خانقة بسبب نزاعات تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين.

وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي:“للأسف أصبح الأفريقي في وضع مالي خطير فيما يتعلق بالنزاعات“.

وأضاف:“نواجه تهديدًا خطيرًا، وقد يواجه النادي قرارات مفاجئة وعقوبات صادمة من بينها الهبوط لدوري الدرجة الثانية إذا لم ينجح في إيجاد حلٍ للمستحقات المالية“.

وكشف رئيس الاتحاد التونسي أن ديون الأفريقي بلغت 30 مليون دينار (9.5 مليون دولار) خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، ونجح بسداد 13 مليون دينار ويكافح لسداد المبلغ المتبقي والذي يبلغ 17 مليون دينار.

وكان الفيفا فرض حظرًا على تسجيل لاعبين جدد على الأفريقي في فترتي الانتقال السابقتين، كما عوقب بخصم 6 نقاط من رصيده.

ويملك الأفريقي 3 نقاط في الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم رغم فوزه في 3 من مبارياته الأربع.