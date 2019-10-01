مهدي بنعطية يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب المغربي

أعلن المغربي مهدي بنعطية، مدافع نادي الدحيل القطري اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة.

وقال بنعطية خلال حواره مع قناة ”بي إن سبورتس“ إنه قرر الاكتفاء بالمدة التي قضاها مع المنتخب المغربي خلال الفترة السابقة.

يذكر أن بنعطية غاب عن المنتخب المغربي منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، كما غاب عن المواجهتين الوديتيين أمام بوركينا فاسو والنيجر.

وسبق لمهدي بنعطية أن اعتزل اللعب دوليًا بشكل مؤقت في العديد من المناسبات، سواء بداعي رغبته في انتزاع الرسمية مع الفرق التي جاورها سابقًا أو بسبب مشاكل داخل صفوف المنتخب الوطني.