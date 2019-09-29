بيراميدز يطيح بشباب بلوزداد الجزائري ويتأهل للدور التالي بالكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

انتزع فريق بيراميدز المصري، بطاقة العبور إلى دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) بتغلبه على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في إياب دور الـ32 الأول للبطولة القارية.

وجاء تأهل بيراميدز لدور الـ32 الثاني بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويدين بيراميدز بالفضل في انتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ32 الثاني إلى الغاني جون أنطوي الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز سان بيدرو الإيفواري على ضيفه سانتوبا الغيني بثلاثية نظيفة، بينما تعادل دجوليبا المالي مع ضيفه ماراناتا التوغولي بهدف لكل منهما.

وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل إلى دور الـ32 الثاني فريقي سان بيدرو ودجوليبا.