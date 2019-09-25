الاتحاد التونسي يتدخل لإنقاذ النادي الأفريقي من الغرق في بحر الديون

دعا الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، لاجتماع طارئ لإنقاذ النادي الأفريقي من الغرق في بحر الديون التي تسببت للفريق المنافس في الدوري الممتاز بعقوبات مالية ورياضية أصبحت ”تهدد عراقة النادي وتاريخه“.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: ”تبعًا للعقوبات الرياضية والمالية المتتالية التي يتعرض لها النادي الأفريقي.. ونظرًا للخطورة الحقيقية التي أصبح يكتسيها الوضع مهددًا بذلك عراقة النادي وتاريخه، حاضره ومستقبله.. قررت الجامعة التونسية لكرة القدم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل“.

وأضاف البيان: ”ستوجه الدعوة للهيئة الحالية وإلى العديد من الرؤساء والمسؤولين السابقين.. وتهدف هذه الجلسة إلى عرض تفاصيل الوضع وتقديم كل الملفات التي تدخل فيها الاتحاد والملفات الحالية والمستقبلية التي تهدد مسيرة النادي“.

”هدفنا البحث عن الحلول الكفيلة بإخراج النادي الأفريقي من صعوبات حقيقية حيث يعتبره الاتحاد الأفريقي معلمًا من المعالم الوطنية على غرار العديد من الفرق الأخرى“.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد عاقب الأفريقي بخصم ست نقاط من رصيده في بداية الموسم الحالي بسبب مستحقات مالية متأخرة من صفقة ضم المهاجم الجزائري السابق إبراهيم الشنيحي.

لكن الفريق الذي يستعد للاحتفال بمئة عام على تأسيسه ما زال يواجه تهديدًا بخصم المزيد من النقاط من رصيده وخطر فرض عقوبات مالية بسبب مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين.

كما عاقب (الفيفا) الأفريقي بمنعه من التعاقد مع لاعبين في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية الماضيتين، وهو مهدد باستمرار المنع في الفترات المقبلة.

وأنفق الأفريقي ببذخ سعيًا للتتويج بألقاب غابت عنه طويلًا، حيث عزز صفوفه بلاعبين دوليين محليين وأجانب في موسم 2014-2015.

وبالفعل توج الأفريقي بلقب الدوري المحلي لأول مرة بعد سبعة أعوام، لكنه ورث تركة ثقيلة من الديون أثقلت كاهل النادي العريق وأدخلته نفقًا مظلمًا لم يستطع الخروج منه حتى الآن.

ووجد الأفريقي نفسه يواجه سيلًا من المشاكل والأزمات بعد لجوء عدد كبير من اللاعبين والمدربين إلى الفيفا لتقديم شكوى ضد النادي للحصول على مستحقاتهم.

وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها، يواجه الأفريقي صعوبات في تسديد ديونه السابقة وفض نزاعاته مع اللاعبين والمدربين السابقين.

والأفريقي ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري المحلي بعد غريمه الترجي برصيد 13 لقبًا، ونال كأس تونس 13 مرة، وهو أول فريق تونسي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نظامه السابق عام 1991.