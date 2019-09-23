نادي الشباب السعودي يقلب الطاولة على شبيبة الساورة في كأس محمد السادس (فيديو)

قلب نادي الشباب السعودي الطاولة على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري، بعدما حول تأخره 0/1 إلى فوز 3/1، اليوم الإثنين، في ذهاب دور الـ 32 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل أهداف المباراة يحيى شريف لشبيبة الساورة في الدقيقة 14، من ركلة حرة مباشرة، وسيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 62، وعبدالله الحمدان في الدقيقة 66، وأسبريا في الدقيقة 68.

وتلعب مباراة الإياب في الأول من أكتوبر المقبل في السعودية.

وفي مباراة ثانية تغلب الرجاء البيضاوي المغربي 1/0 على هلال القدس الفلسطيني، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 بتوقيع محسن متولي من ركلة جزاء.

وتقام مباراة الإياب يوم 3 أكتوبر المقبل، على ملعب فيصل الحسيني.