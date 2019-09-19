أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: نافاس يحتفل بالانتصار على فريقه السابق.. ورونالدو: سنستمر لتحقيق أهدافنا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو: سنستمر لتحقيق أهدافنا

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي اليوفينتوس، صورة له من اللقاء الذي جمع بين فريق السيدة العجوز ونادي أتلتيكو مدريد أمس، والذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سوف نستمر في العمل بجد لتحقيق أهدافنا“.

خوسيه خيمينيز: لم نظهر بالشكل المتوقع

نشر خوسيه خيمينيز، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورًا من اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي يوفنتوس ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب أعلى الصور: ”لم يكن ذلك هو الظهور الأول الذي كنا نتوقعه ونريده، ولكنه نقطة يجب تقديرها، كنا نعتقد دائمًا وذهبنا للبحث عن ذلك، سوف نستمر في تصحيح الأخطاء لمواصلة النجاح“.

ساديو ماني: نركز على لقاء تشيلسي

نشر ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له من أحد اللقاءات التي جمعت بين فريقه ونادي تشيلسي بالدوري الإنجليزي، قبل اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في الجولة القادمة عقب طي صفحة الهزيمة أمام نابولي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”التركيز بالكامل على مباراتنا القادمة ضد تشيلسي“.

نافاس يحتفل بالانتصار على فريقه السابق

نشر نافاس، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب لقاء الأمس، والذي جمع بين نادي باريس سان جيرمان وريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز رفاق نافاس بثلاثية نظيفة، وعلق الحارس أعلى الصورة قائلًا: ”الحمد لله أننا حققنا نصرًا كبيرًا، الآن يجب أن نواصل العمل بقوة وإيمان“.

كالوم أودوي يعلن تجديد عقده

نشر كالوم أودوي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تجديد عقده مع ناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”خمس سنوات أخرى“.

سيرجيو ريكو: أشرقت شمس باريس

احتفل سيرجيو ريكو، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز الذي حققه فريقه بالأمس على نادي ريال مدريد، حيث نشر ريكو صورًا أثناء الاحتفال مع الجماهير بالفوز العريض الذي حققه نادي العاصمة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”وهذا الصباح تشرق الشمس في باريس“.

إيمريك لابورت يحتفل بالمشاركة الأولى لميندي

نشر إيمريك لابورت، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له برفقة زميله بنجامين ميندي، والذي شارك أمس للمرة الأولى منذ عدة أشهر مع ناديه في اللقاء الذي جمع بين المان سيتي ونادي شاختار الأوكراني، والذي انتهى بفوز رفاق لابورت بثلاثية نظيفة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أول انتصار في دوري الأبطال، هيا يا سيتي، وسعداء أيضًا لرؤيتك يا ميندي“.

تياغو ألكانتارا يشارك في إعلان لشركة عطور

شارك تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني في إعلان لإحدى شركات العطور عبر فيديو شارك فيه ضمن الحملة الإعلانية، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”إعطاء أهمية للأشياء الصغيرة، حاول الاحتفاظ بها“.

لوكاس هيرنانديز يحتفل بثلاثية البايرن

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له أثناء الاحتفال مع زملائه بالفوز الذي حققه الفريق البفاري بالأمس، على حساب نادي سرفينا زفيزدا الصربي، بثلاثة أهداف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب بوضع ثلاث كرات كإشارة إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها البايرن بالأمس في شباك بطل صربيا“.

الترجي يستفسر عن الموعد الرسمي للسوبر الأفريقي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي الزمالك، والذي أكد إقامة السوبر الأفريقي يوم 23 من الشهر المقبل، وعلقت الصفحة قائلة: ”حسب مرتضى منصور، ستُجرى مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والزمالك يوم 23 أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة بانتظار تأكيد رسمي للكاف“.