رسميًا. الرجاء البيضاوي يضم الليبي سند الورفلي

أعلن الرجاء البيضاوي وصيف بطل دوري المحترفين المغربي لكرة القدم ضم المدافع الدولي الليبي سند الورفلي لمدة عامين.

واجتاز لاعب الأهلي الليبي السابق الكشف الطبي، أمس الجمعة، وسيعوض رحيل المدافع المالي ساليف كيتا الذي فسخ الرجاء عقده بعد تحميل الجمهور له مسؤولية الخروج المبكر من كأس العرش عقب الهزيمة بعقر داره 3-2 أمام نهضة الزمامرة الصاعد للأضواء.

ويستعد الرجاء حاليًا لمواجهة النصر الليبي في القاهرة بذهاب دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا، غدًا الأحد.

وعاد للتشكيلة بدر بانون، وعمر بوطيب، وحميد أحداد، وعبدالرحيم الشاكير بعد التعافي، بينما يستمر غياب عبدالإله الحافيظي، وعبدالجليل جبيرة، للإصابة.

ولم يتم تسجيل الورفلي ضمن القائمة الأفريقية.