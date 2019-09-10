تونس تخسر وديًّا أمام كوت ديفوار استعدادًا للتصفيات الأفريقية

خسرت تونس 2-1 أمام كوت ديفوار في مباراة ودية لكرة القدم في فرنسا، اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتها لانطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم.

وتقدم منتخب كوت ديفوار بهدف عن طريق روجيه أسالي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني قبل أن يعزز تفوقه بإحراز الهدف الثاني عبر سيكو فوفانا في الدقيقة 75.

وقلص نعيم السليطي، مهاجم الاتفاق السعودي، الفارق لتونس قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وكانت تونس فازت على أرضها 1-صفر على موريتانيا في أول مباراة للفريق بقيادة المدرب الجديد منذر الكبير الأسبوع الماضي.

وتستعد تونس لبداية مشوارها بعد شهرين في المجموعة العاشرة إلى جانب ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.