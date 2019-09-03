استبعاد غيلان الشعلالي من تشكيلة منتخب تونس لأسباب انضباطية

قرر الجهاز الفني لمنتخب تونس، اليوم الثلاثاء، استبعاد لاعب الوسط غيلان الشعلالي من تشكيلة الفريق لأسباب انضباطية قبل خوض مباراتين وديتين ضد موريتانيا وساحل العاج الشهر الحالي.

وقال الاتحاد التونسي في بيان اليوم، إن الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد الشعلالي لاعب وسط ملطية سوبر التركي من التشكيلة لأسباب انضباطية بعد تأخر انضمامه للفريق في الوقت المحدد.

وأضاف الاتحاد: ”كل الترتيبات اللازمة لانتقاله من تركيا إلى تونس ضمنت وصوله للانضمام إلى زملائه مساء أمس في مقر إقامة الفريق وهو ما لم يحدث“.

وتستضيف تونس منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل، في استاد رادس بينما تلتقي مع ساحل العاج بعدها بأربعة أيام في فرنسا.