فرجاني ساسي وحمدي النقاز يغيبان عن تشكيلة تونس من أجل خوض نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الموافقة على غياب فرجاني ساسي، وحمدي النقاز، عن تشكيلة المنتخب الوطني في مباراتين وديتين بسبب ارتباطهما بخوض نهائي كأس مصر.

وقال الاتحاد التونسي في بيان، إن الزمالك طلب الإبقاء على هذا الثنائي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، وإنه تقرر الموافقة بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وتلعب تونس وديًا على أرضها مع موريتانيا، يوم الجمعة، قبل أن تواجه ساحل العاج في فرنسا بعدها بأربعة أيام.

ويعد الظهير الأيمن ”النقاز“، ولاعب الوسط ”ساسي“ من أهم عناصر التشكيلة الأساسية للزمالك.