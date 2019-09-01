جمال بلماضي يضم فرحات وبن عيادة لتشكيلة منتخب الجزائر لمواجهة بنين

استدعى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بطل كأس الأمم الأفريقية 2019، اليوم الأحد 23 لاعبًا لخوض مباراتين وديتين الشهر الحالي.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان اليوم، إن بطل أفريقيا سيواجه بنين في التاسع من الشهر الحالي وفريقًا آخر لم يتم تحديد هويته بعد، يوم الخميس المقبل.

وضم بلماضي، الذي قاد الجزائر للقبها القاري الثاني في كأس الأمم 2019 في مصر، للقائمة زين الدين فرحات لاعب نيم الفرنسي وحسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة فيما غاب مهدي زفان.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: رايس مبولحي وألكسندر أوكيدجا وعز الدين دوخة.

مدافعون: يوسف عطال وحسين بن عيادة وعيسى ماندي ومهدي طاهرات وجمال بلعمري ورامي بن سبعيني ورفيق حليش وإلياس شتي.

لاعبو الوسط: سفيان فيغولي وسعيد بن رحمة وعدلان قديورة ومهدي عبيد وإسماعيل بن ناصر وزين الدين فرحات.

مهاجمون: رياض محرز وياسين براهيمي ويوسف بلايلي وآدم وناس وبغداد بونجاح وإسلام سليماني.