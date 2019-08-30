علي معلول يعود لتشكيلة منتخب تونس لمواجهة موريتانيا وساحل العاج

عاد الظهير الأيسر علي معلول، إلى تشكيلة المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين ضد موريتانيا وساحل العاج، الشهر المقبل.

وغاب لاعب الأهلي المصري عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الصيف الحالي، بعدما استبعده المدرب السابق الفرنسي آلان جيريس.

وأثار استبعاد معلول انتقادات واسعة، لكن المدرب الفرنسي أكد أن قراره جاء لأسباب فنية.

كما شهدت التشكيلة التي أعلنها المدرب الجديد للفريق منذر الكبير عودة حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك المصري وأحمد خليل لاعب وسط الأفريقي.

فيما سيغيب وهبي الخزري مهاجم سانت إيتيان الفرنسي وديلان برون مدافع جنت البلجيكي وبسام الصرارفي جناح نيس الفرنسي.

وضمت التشكيلة لأول مرة حمزة رافيا لاعب الفريق الثاني بيوفنتس الإيطالي وعمر العيوني لاعب بودو/جليمت النرويجي وسليم الخليفي لاعب هولشتاين كييل الألماني وصدام بن عزيزة مدافع النجم الساحلي.

وستلعب تونس على أرضها ضد موريتانيا في السادس من الشهر المقبل بينما تواجه ساحل العاج في فرنسا بعد ذلك بـ4 أيام.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم في المجموعة العاشرة التي تضم ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي:

حراس المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، ومعز بن شريفية (الترجي)، ومعز حسن (نيس الفرنسي)

مدافعون: رامي البدوي وزياد بوغطاس وصدام بن عزيزة ووجدي كشريدة (النجم الساحلي)، وأيمن بن محمد (لوهافر الفرنسي)، ومحمد دراجر (بادربورن الألماني)، وأسامة الحداد (الاتفاق السعودي)، وعلي معلول (الأهلي المصري)، وحمدي النقاز (الزمالك المصري)، وياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني).

لاعبو الوسط: حمزة رافيا (يوفنتوس الإيطالي)، وفرجاني ساسي (الزمالك المصري)، ونعيم السليطي (الاتفاق السعودي) يوسف المساكني (الدحيل القطري)، وأنيس البدري (الترجي)، وغيلان الشعلالي (ملطية سبور التركي)، وأحمد خليل (الافريقي) سيف الدين الخاوي (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)، وسليم الخليفي (هولشتاين كييل الألماني)، وبلال السعيداني (السيلية القطري)، وإلياس السخيري (كولونيا الألماني)

مهاجمون: فراس شواط (الصفاقسي)، وطه ياسين الخنيسي (الترجي)، وعمر العيوني (بودو/جليمت النرويجي)