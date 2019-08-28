خليلوزيتش يضم وليد أزارو ويستبعد عبد الرزاق حمد الله من تشكيلة منتخب المغرب

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب الجديد، تشكيلة من 27 لاعبًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر وضم وليد أزارو، بينما استبعد عبد الرزاق حمد الله.

ويأتي انضمام أزارو رغم التعرض لانتقادات حادة من مشجعي الأهلي المصري ووجود تقارير عن قرب رحيله، بينما استمر غياب حمد الله هداف الدوري السعودي والمتألق باستمرار في صفوف النصر.

وربما يكون استبعاد حمد الله بعدما انسحب من تشكيلة المغرب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في مصر هذا الصيف حينما كان الفرنسي هيرفي رينار يتولى المسؤولية وقبل أن يذهب لقيادة منتخب السعودية.

وضمت تشكيلة المغرب 21 لاعبًا في أندية خارجية ولم ينضم القائد المهدي بنعطية بسبب الإصابة وهي حال خالد بوطيب ذاتها، مهاجم الزمالك المصري.

وللمرة الأولى منذ فترة طويلة غاب مبارك بوصوفة، المنضم للسيلية القطري، وكريم الأحمدي لاعب الاتحاد السعودي بعد اعتزالهما دوليًّا.

وسيلعب المغرب مع بوركينا فاسو في السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل قبل أن يلعب مع النيجر بعدها بأربعة أيام وسيخوض المباراتين في استاد مراكش الكبير.

وكان خليلوزيتش، البالغ عمره 67 عامًا، استدعى تشكيلة من 46 لاعبًا بعد تعيينه قبل أقل من أسبوعين وقبل أن يستقر على تقليص العدد النهائي.

وجاءت تشكيلة المغرب على النحو الآتي:

حراس المرمى: ياسين بونو (جيرونا الإسباني) منير المحمدي (مالاغا الإسباني) أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي).

مدافعون: نبيل درار (فناربخشه التركي) عصام الشباك (ملطية سبور التركي) جواد ياميق (جنوة الإيطالي) مروان سايس (وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي) يونس عبد الحميد (ستاد رين الفرنسي) فؤاد شفيق (ديغون الفرنسي) عبد الكريم باعدي (حسنية أغادير) بدر بانون (الرجاء البيضاوي) عمر بوطيب (الرجاء البيضاوي).

لاعبو الوسط: يوسف آيت بناصر (موناكو) سفيان أمرابط (فيرونا الإيطالي) المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) فيصل فجر (خيتافي الإسباني) عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) وليد الكرتي (الوداد البيضاوي).

مهاجمون: نور الدين أمرابط (النصر السعودي) وليد أزارو (الأهلي المصري) رشيد العليوي (أنجيه الفرنسي) سفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي) أمين حارث (شالكه الألماني) المهدي كارسيلا ( ستاندار لييغ البلجيكي).