رسميًا.. منذر الكبير مديرًا فنيًا لمنتخب تونس خلفًا للفرنسي آلان جيريس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين المدرب الوطني منذر الكبير، مديراً فنياً لمنتخب ”نسور قرطاج”، خلفاً للفرنسي الآن جيريس.

كان الاتحاد التونسي انفصل عن جيريس بعد نحو 9 أشهر في منصبه، رغم أنه قاد المنتخب إلى الدور نصف النهائي في كأس الأمم الافريقية الأخيرة لأول مرة منذ 15 عاماً.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: ”قرر المكتب التنفيذي للاتحاد التعاقد مع منذر الكبير ليكون ناخباً وطنياً للفريق الأول لمدة ثلاثة أعوام“.

ولعب الكبير (49 عاماً) في صفوف البنزرتي في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول إلى التدريب في أندية جمعية جربة ومستقبل القصرين، ثم تولى الإشراف على الأجهزة الفنية لكبرى أندية الدوري التونسي النجم الساحلي والأفريقي والترجي والبنزرتي.