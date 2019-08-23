الترجي يتطلع لبداية مظفرة لحملة الدفاع عن لقبه أمام تطاوين

يتطلع الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم لتحقيق بداية مظفرة في بداية مشوار الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفًا على اتحاد تطاوين في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد غدًا السبت.

ورغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة الفريق لكن حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة يأمل في حصد النقاط الثلاث وتحقيق بداية جيدة.

ورحل عن الترجي لاعب الوسط المدافع الكاميروني فرانك كوم ولاعب الوسط غيلان الشعلاني والظهير الأيسر أيمن بن محمد لكن النادي أنفق بسخاء في فترة الانتقالات وأبرم ثماني صفقات لتعزيز صفوف الفريق.

وسيفقد الترجي لاعب الوسط فوسيني كوليبالي والمهاجم النيجيري جونيور لوكوسا للإصابة ولاعب خط الوسط الجزائري يوسف البلايلي الذي انضم متأخرًا لاستعدادات الفريق للموسم الجديد عقب فوز منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر.

وسيعول مدرب الفريق معين الشعباني على الوافدين الجدد للتغلب على مستضيفه وحصد الثلاث نقاط في الجولة الافتتاحية للموسم.

لكن مهمته لا تبدو سهلة في مواجهة منافسه الذي أنفق بدوره ببذخ في فترة الانتقالات وعزز صفوفه بتسعة لاعبين للمحافظة على موقعه في دوري الأضواء للموسم الرابع على التوالي بعد صعوده لأول مرة في 2016.

ويأمل الأفريقي في تجاوز محنة الموسم الماضي وتحقيق بداية جيدة عندما يفتتح مشواره في الموسم الجديد أمام ضيفه الملعب التونسي غدًا السبت.

ورغم أن الأفريقي محروم من التعاقدات الجديدة بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا) لكن المدرب الجديد الأسعد الدريدي يثق في قدرة فريقه على تجاوز آثار النتائج السيئة للموسم الماضي.

وقال ”سنسعى لحصد النقاط الثلاث في المباراة الأولى ضد الملعب التونسي لاستعادة ثقة الجماهير الغاضبة بسبب أداء الموسم الماضي“.

ويحل الصفاقسي، المتوج بلقب الكأس المحلية بعد فوزه على النجم الساحلي بركلات الترجيح مؤخرًا، ضيفًا على الاتحاد المنستيري بعد غد الأحد.

وارتفعت الروح المعنوية للصفاقسي عقب تتويجه بلقب الكأس لأول مرة منذ عشرة أعوام ويأمل في أن يمنحه اللقب دعمًا قويًا في بداية مشواره بالدوري بقيادة المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش.

وسيسعى شبيبة القيروان للاستفادة من اللعب على أرضه وأمام جمهوره للفوز على مستقبل سليمان الوافد الجديد على دوري الأضواء.

وتأجلت مباريات نجم المتلوي مع اتحاد بنقردان والبنزرتي مع حمام الأنف والنجم الساحلي مع هلال الشابة إلى وقت لاحق.