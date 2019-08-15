رسميًا.. الرجاء البيضاوي يضم الكونغولي مالانغو

أعلن فريق الرجاء البيضاوي وصيف بطل دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، تعاقده اليوم الخميس، مع المهاجم بن مالانغو نجيتا القادم من الكونغو الديمقراطية، بعد انتظار دام لعدة أيام في ظل خلاف مع ناديه السابق مازيمبي.

وأوضح الرجاء البيضاوي الذي عاد بالتعادل 3/3 من مباراته أمام مضيفه بريكاما يونايتد الغامبي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، أن مالانغو وقّع عقدًا لمدة 3 سنوات.

وانضم مالانغو (26 عامًا) لفريق الرجاء قبل أسبوعين، لكن الإعلان الرسمي للتعاقد تم اليوم بعد أن سبق لفريق مازيمبي أن أكد أن اللاعب مرتبط به.

ويعتبر مالانغو الذي يشغل مركز رأس الحربة هو سادس صفقة للرجاء بعد عمر العرجون، وهو أحد أبناء الرجاء، ومحسن متولي والكونغولي فابريس نجوما والمالي ساليف كيتا وحميد أحداد المعار من الزمالك.

وغادر الفريق المهاجم زكريا حدراف المنتقل لضمك السعودي والسنغالي إبراهيم نياسي الذي تم فسخ عقده بينما تم التجديد للقائد بدر بانون حتى 2022.