رسميًا.. كاف يعلن تتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تنصيب نادي الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019، واعتبار الوداد البيضاوي المغربي خاسرًا في مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا.

وأصدرت لجنة الانضباط قراراتها فيما يخص مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي جاءت كالتالي:

1- الوداد الرياضي: يعتبر خاسرًا لمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال، مع توقيع غرامة بقيمة 20 ألف دولار على النادي بسبب الانسحاب من المباراة، وغرامة 15 ألف دولار على استخدام الألعاب النارية من جانب جماهير النادي.

2- الترجي التونسي: تذكير السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي بتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الأفريقي، والترجي سوف يلعب مباراتين مقبلتين على أرضه أفريقيا بدون جماهير، بسبب الاستخدام المبالغ فيه للأدخنة والشماريخ، لكن تم تأجيل تنفيذ هذا القرار ما لم يقع أي تجاوز خلال 12 شهرًا مقبلًا، مع غرامة بقية 50 ألف دولار بسبب الأدخنة والمقذوفات والسلوك غير الرياضي من جانب الجماهير.

ويستطيع أي من الناديين أن يتحول إلى لجنة التظلمات في الأيام المقبلة ثم المحكمة الرياضية الدولية من أجل التظلم ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط.

وخلال المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في نسختها السابقة توقفت المباراة التي جمعت بين الترجي والوداد وأقيمت على ملعب رادس في الدقيقة 61 بعد مطالبة الفريق المغربي بالاحتكام إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي وليد الكرتي وألغاه الحكم بداعي التسلل عندما كانت النتيجة التقدم بهدف نظيف لصالح الترجي، ثم قام الحكم الجامبي باكاري جاساما بإطلاق صافرة النهاية باعتبار الوداد منسحبًا وأعلن فوز الترجي باللقب للموسم الثاني على التوالي.