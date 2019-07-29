العين ينقل مباراته مع نادي الفتح السعودي على قناته التلفزيونية

أعلن نادي العين الإماراتي، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالبث ”الحي“ لمواجهة الفتح السعودي، غدًا الثلاثاء.

وأوضح العين أن مباراته مع الفتح تعتبر أول مواجهة تنقل مباشرة على قناة العين التلفزيونية التي تم إطلاقها أخيرًا.

وتقام المباراة الساعة 19:30، على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا.

ويمكن مشاهدة قناة العين عبر التردد رقم 710 على باقات “eLife”، بالإضافة إلى روابط البث المتوفرة في الحسابات الرسمية للنادي والقناة على شبكة الإنترنت.

وسيتولى محمد الشامسي، مهمة التعليق على المباراة.

وأعرب مطر عبيد الظاهري ”الصهباني“، مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي العين، عن تقديره لرئيس نادي الفتح السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق وإدارة الكرة ممثلة بأحمد الغوينم، مدير الفريق، والمنسق الإعلامي صالح المري على التعامل الراقي والاحترافي، وذلك بعد موافقة الإدارة على نقل المباراة الودية بين الناديين، والتي كان قد تم رفض بثها مبدئيًا من قبل الفريق المنافس لأسباب فنية.

ويستعل الأهلي مشواره في الدوري السعودي مع العدالة، يوم 22 أغسطس، في حين يلعب العين مع شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي