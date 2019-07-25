لوران بلان يقترب من قيادة المنتخب المغربي

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن لوران بلان، الدولي الفرنسي والمدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، هو الأقرب لخلافة مواطنه هيرفي رونار على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية تقريرًا، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيعلن قريبًا عن هوية المدرب الجديد لـ ”أسود الأطلس“، وحدد بداية أغسطس المقبل موعدًا لذلك.

ويترقب أن يعقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، جلسة خاصة مع بلان عقب عودة الأخير من عطلة خاصة. وفي حال سارت المفاوضات بالشكل المطلوب، فسيتولى بلان رسميًا مهمة تدريب ”الأسود“.

وأشار الموقع المغربي إلى أن إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم بحثت العديد من السير الذاتية لمدربين عالميين من أجل خلافة رونار.

وتجري جهات أخرى اتصالات مع عدة مدربين آخرين من أجل التحضير لجميع السيناريوهات، ومن بينهم البوسني وحيد هاليلوزيتش، المدير الفني الحالي لنادي نانت الفرنسي، والسابق لمنتخب الجزائر.

وكان الاتحاد المغربي فك قبل أيام ارتباطه برونار بالتراضي، عقب خروج ”أسود الأطلس“ من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019.