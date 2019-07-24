تقارير: ترشيح الجزائر لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2021 بدلًا من الكاميرون؟

كشف عبدالرؤوف سليم برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري أن بلاده مرشحة لخلافة الكاميرون لاحتضان نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بدلًا من الكاميرون.

ونشرت صحيفة ”النهار“ الجزائرية تقريرًا قالت فيه إن برناوي، حضر حفلًا مساء اليوم الأربعاء بالسفارة المصرية خلال الاحتفال بذكرى 67 للعيد الوطني المصري، وتحدث عن تعويض الجزائر للكاميرون في تنظيم البطولة.

وقال وزير الرياضة الجزائري: “هناك حديث حول إمكانية تعويض الجزائر للكاميرون في استضافة كان 2021″.

وأضاف: ”هذا شأن داخلي لا يجب أن نستبق الأحداث، وتم طلب ذلك من الجزائر، وقدمنا الموافقة، ولو تسحب نهائيات كأس أمم أفريقيا. من الكاميرون فستمنح للجزائر“.

يذكر أن الجزائر نجحت في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، على حساب السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين.