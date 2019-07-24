هل اقترب من المنتخب السعودي؟ رينارد يعلن أن وجهته المقبلة لن تكون في أفريقيا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم، الأربعاء، أنه لن يقوم بتدريب أي فريق داخل القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد استقالته من تدريب المنتخب المغربي، عقب الخروج من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر، إثر الهزيمة من بنين بركلات الترجيح.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال رينارد: ”كي نضع حدًا للشائعات والتأويلات التي تتناول مستقبلي، ولا تستند لمعطيات مؤكدة، أخبركم أنه بعد أيام فقط ستتعرفون على وجهتي واختياري المقبل، والذي كما أبلغتكم من قبل لن يكون داخل القارة الإفريقية، وهو أمر محسوم“.

وكانت قد ترددت أنباء عبر وسائل إعلام سعودية بشأن اقتراب رينارد من تدريب المنتخب السعودي.