”كاف“ يكشف أجمل 5 أهداف وأفضل 5 تصديات في كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ اليوم الأحد، عن أجمل 5 أهداف وأفضل 5 تصديات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي استضافتها مصر، وانتهت يوم الجمعة الماضي.

وضمت قائمة الأهداف الـ5، هدفين للجزائر سجلهما يوسف بلايلي ورياض محرز، وهدفًا لساحل العاج، سجله جوناتان كودجيا على الجزائر.

أما قائمة أفضل 5 تصديات، فضمت تصدي محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أمام زيمبابوي، وتصدي رايس مبولحي أمام ساحل العاج.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، في حين أحرز منتخب الجزائر اللقب بالفوز 1/0 على السنغال في المباراة النهائية.

We got you our ???? 5⃣ saves from #TotalAFCON2019 Rate them ???? Sponsored by Continental Tyres Middle East pic.twitter.com/qlvyoPsr5h — CAF (@CAF_Online) July 21, 2019

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي كشف يوم السبت عن التشكيلة المثالية للبطولة وجاءت على النحو التالي:

وفيما يلي التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا 2019، بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).

خط الدفاع: لامين غاساما (السنغال)، وياسين مرياح (تونس)، ويوسف سبالي (السنغال)، وكاليدو كوليبالي (السنغال).

خط الوسط: عدلان قديورا (الجزائر)، وإدريسا جانا (السنغال)، وإسماعيل بن ناصر (الجزائر).

خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر)، وساديو ماني (السنغال)، وأودين إيغالو (نيجيريا).