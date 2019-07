”كاف“ يكشف أجمل 5 أهداف وأفضل 5 تصديات في كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ اليوم الأحد، عن أجمل 5 أهداف وأفضل 5 تصديات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي استضافتها مصر، وانتهت يوم الجمعة الماضي.

وضمت قائمة الأهداف الـ5، هدفين للجزائر سجلهما يوسف بلايلي ورياض محرز، وهدفًا لساحل العاج، سجله جوناتان كودجيا على الجزائر.

أما قائمة أفضل 5 تصديات، فضمت تصدي محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أمام زيمبابوي، وتصدي رايس مبولحي أمام ساحل العاج.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، في حين أحرز منتخب الجزائر اللقب بالفوز 1/0 على السنغال في المباراة النهائية.

