احتفالات كبيرة في المغرب بتتويج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

شهدت المدن المغربية احتفالات كبيرة بمناسبة تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا 2019، إذ خرج المغاربة والجزائريون إلى الشوارع مهللين ورافعين الأعلام، وسط صخب كبير بفعل صوت منبهات السيارات. وهناك مدن تعيش ليلة بيضاء بالمناسبة كأغادير ومراكش، وخاصة مدينة السعيدية الواقعة على الحدود بين البلدين.

وتميزت الاحتفالات على الحدود هذه المرة بتواجد أمني مكثف، للحيلولة دون عبور مشجعين من الطرفين، كما حدث خلال المباراتين السابقتين، كما تم إشعال النار في الشريط الحدودي لأسباب مجهولة، وإن كان يرجح أنه إجراء أمني إضافي.

في المقابل عاشت الجالية السنغالية بالمغرب ليلة صعبة، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي تضم عددًا من المواطنين السنغاليين، وقد اجتمع العشرات منهم قبل المباراة بمدة لتشجيع منتخبهم، لكن النتيجة كانت محزنة.

وتغلب المنتخب الجزائري 1/0 على السنغال ليتوَّج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، فيما لم يتمكن المنتخب السنغالي من حل عقدته وهزم خصمه العنيد، الذي تفوق عليه 1/0 أيضًا في دور المجموعات.