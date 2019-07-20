يوسف البلايلي يحسم موقفه من الانتقال إلى النادي الأهلي المصري

حسم يوسف البلايلي لاعب وسط نادي الترجي التونسي ومنتخب الجزائر، موقفه من الانتقال إلى النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تعددت الأنباء عن ترحيبه بالانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال البلايلي خلال تصريحات تلفزيونية بعد تتويجه مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية:“لن أرتدي أيَّ قميص لنادٍ داخل القارة الأفريقية إلا لنادي الترجي التونسي“.

وكانت أنباء عديدة قد ترددت عن دخول الأهلي في مفاوضات مع البلايلي لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورحب اللاعب بعرض القلعة الحمراء، قبل أن ينفي اللاعب هذا الأمر ويؤكد أنه لن يلعب في أي نادٍ أفريقي إلا الترجي.

وحرص نادي الترجي الرياضي التونسي على تقديم التهنئة للاعبه يوسف البلايلي، وللمنتخب الجزائري بعد الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، وقال النادي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“مبارك للشعب الجزائري، وليوسف البلايلي يستحقون ذلك، مبارك“.