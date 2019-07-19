تعزيزات أمنية في باريس تحسبًا لأي صدامات بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية

نشرت السلطات الفرنسية نحو 2500 شرطي في شوارع باريس، اليوم الجمعة، لمنع أي صدامات محتملة بين مشجعي كرة القدم، حيث واجهت السنغال منافستها الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية في القاهرة.

وبعد فوز الجزائر 2-1 على نيجيريا في الدور قبل النهائي، يوم الأحد الماضي، اعتقلت الشرطة 282 شخصًا عبر فرنسا.

وتحولت الفرحة التي أعقبت هذا الانتصار إلى صدامات في ليون وسط فرنسا مع قوات مكافحة الشغب، وتم إحراق عشرات السيارات وصناديق القمامة في تلك الليلة.

وتعيش في فرنسا جاليتان جزائرية وسنغالية كبيرتان، ويتوقع أن تتواصل الاحتفالات حتى يوم الأحد.