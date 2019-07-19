الجزائر تلدغ السنغال وتُتوَّج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها (فيديو)

تُوِّجت الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز 1-صفر على السنغال في المباراة النهائية في القاهرة، اليوم الجمعة.

وقاد بغداد بونجاح منتخب بلاده إلى الفوز باللقب بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة وسط حشد جماهيري كبير، وعقب افتتاح بسيط لكنه مبهر.

وتلقى مهاجم السد القطري تمريرة من إسماعيل بن ناصر على حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة ارتطمت في قدم المدافع ساليو سيس، لتبدل اتجاهها وتخدع الحارس ألفريد جوميز وتسكن شباكه.

وكادت السنغال، التي لم تفز باللقب من قبل، أن تدرك التعادل بعد مرور ساعة من البداية عندما احتسب الحكم الكاميروني سيدي أليوم ركلة جزاء إثر تمريرة ”إسماعيليا سار“ العرضية التي ارتطمت بيد المدافع الجزائري ”عدلان قديورة“، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكررت الجزائر، المتوَّجة باللقب مرة واحدة على أرضها العام 1990، فوزها على السنغال 1-صفر بعدما تغلبت عليها في دور المجموعات خلال البطولة.