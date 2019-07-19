هدف مباراة الجزائر والسنغال.. 1/0 لمحاربي الصحراء (فيديو)

تقدم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم محاربي الصحراء بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك السنغال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم.

وأحرز بونجاح هدفه في الدقيقة الأولى من تسديدة قوية اصطدمت بقدم ساني مدافع السنغال، وحوّلت اتجاهها إلى المرمى.

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة ???? ???????? 1 – 0 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

المواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019.

وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي عن لقب ثانٍ في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

أما السنغال، أفضل منتخبات القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فلا تزال تبحث عن لقبها الأول، وتخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة لها حتى الآن.