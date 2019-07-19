موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال

يواجه منتخب الجزائر منافسه منتخب السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2019، على استاد القاهرة.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا بين الجزائر والسنغال، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق اللقب الثاني في مسيرته، بعد لقب نسخة 1990، في حين لم يسبق أن أحرز منتخب السنغال لقب البطولة من قبل.

وتواجه منتخبا الجزائر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز محاربي الصحراء 1/0.

وحقق منتخب الجزائر 3 انتصارات في دور المجموعات، على كينيا والسنغال وتنزانيا، بواقع 2/0 و1/0 و3/0 على الترتيب.

ثم تجاوز عقبة غينيا 3/0 في دور الـ16، ثم تعادل 1/1 مع ساحل العاج في ربع النهائي، قبل أن يفوز بركلات الترجيح 4/3.

وفي نصف النهائي تغلب منتخب الجزائر 2/1 على نيجيريا، بعد هدف من النجم رياض محرز في الدقيقة 90+5.

في المقابل، تغلب منتخب السنغال 2/0 على تنزانيا، ثم خسر 0/1 أمام الجزائر، ثم فاز 3/0 على كينيا في دور المجموعات.

وفي دور الـ16، تغلب رفاق ساديو ماني على أوغندا 1/0، ثم 1/0 على بنين في ربع النهائي، قبل أن يتغلب أسود التيرانغا 1/0 على تونس في نصف النهائي، في الوقت الإضافي.