نهائي كأس الأمم الأفريقية.. كريما بنزيما المشجع الأول للجزائر أمام السنغال (شاهد)

يساند النجم الفرنسي كريم بنزيما منتخب الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال يوم الجمعة رغم أن المهاجم صاحب الأصول الجزائرية يقضي حاليًّا فترة الإعداد مع فريقه ريال مدريد في مونتريال بكندا على بُعد 8706 كيلومترات من القاهرة التي ستستضيف المباراة النهائية.

ويتابع بنزيما مباريات أمم افريقيا بشغف من مقر ريال مدريد في كندا وبالطبع سيشاهد المباراة النهاية بين ”محاربي الصحراء وأسود التيرانغا“ في استاد القاهرة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن المهاجم رقم 9 عبر عن انتمائه لأصوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذ نسر عبر إنستغرام صورة يظهر فيها كل من بنزيما وميليا ابنته الكبرى يبتسمان وهما يرتديان القميص الجزائري وعلق عليها قائلًا ”رائع“.

وعقب الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على غينيا في دور الستة عشر كتب بنزيما وهو يعبر عن أمنية بصوت عالٍ: ”أحضروا كأسًا للجزائر“، واحد أو اثنان أو ثلاثة … تحيا الجزائر!“.

View this post on Instagram Magnifique ???? A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema) on Jul 9, 2019 at 3:47am PDT

ويعشق بنزيما الجزائر مسقط رأس عائلته وقال في مقابلة سابقة مع محطة RMC الإذاعية في عام 2006، عندما كان لا يزال يلعب مع ليون ”إنه بلد والدي، إنه في قلبي، لكن في الرياضة سوف ألعب مع المنتخب الفرنسي“.

في عام 2018، قبل وقت قصير من كأس العالم ، لم يتردد في تأكيد وجهة نظره قائلًا لـ Vanity Fair: ”أنا في الثلاثين من عمري ولدي طفلان ، أنا هادئ هنا، إذا كنت بحاجة لي، فأنت تعرف أين أنا، ألعب مع فرنسا لأسباب رياضية، لكن بلدي الجزائر“.

ولم يمنع استبعاده من منتخب فرنسا أو خلافاته مع ديدييه ديشان من تهنئته الفريق الفائز بكأس العالم العام الماضي عقب الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على كرواتيا حيث كتب على حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي ”تهنئتي لكم يا شباب، أحسنتم يا أبطال العالم“.