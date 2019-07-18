نهائي كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على موعد مباراة الجزائر والسنغال والقنوات الناقلة

شق المنتخب الجزائري طريقه بنجاح نحو المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ليواجه نظيره السنغالي في نهائي ”كان 2019“.

وسيلعب المنتخب السنغالي غدًا الجمعة، مع نظيره الجزائري في المباراة النهائية للبطولة على استاد ”القاهرة“ الدولي.

تسيّد محاربو الصحراء مجريات المجموعة الثالثة أثناء الدور الأول، واستهل محاربو الصحراء البطولة بفوز سهل على كينيا بفضل هدفي بغداد بونجاح من ركلة جزاء ورياض محرز.

وتعملق منتخب ”الخضر“ ونجح في تخطي السنغال بهدف من توقيع يوسف بلايلي، ثم حقق فوزًا ساحقًا على تنزانيا بثلاثية نظيفة.

واجه المنتخب الجزائري في الدور ثمن النهائي من منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 نظيره الغيني، وفاز بثلاثية نظيفة من توقيع يوسف بلايلي ورياض محرز وآدم أوناس.

في ربع النهائي كانت مواجهة كوت ديفوار الأصعب في مشوار الجزائر، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للخضر (4-3).

ونجح منتخب محاربي الصحراء في الإطاحة بنظيره النيجيري في نصف النهائي في مباراة ملحمية.

على الجانب الآخر خاض المنتخب السنغالي الملقب بـ“أسود التيرانغا“ مواجهات متوازنة منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًّا بمصر حتى الوصول إلى النهائي.

وخاض المنتخب السنغالي منافسات أمم أفريقيا في المجموعة الثالثة إذ استهل مشواره بمواجهة تنزانيا ليتغلب عليها بهدفين دون رد، سجلهما بالدي دياو كايتا، وكريبان دياتا.

بعدها خسر المنتخب السنغالي من نظيره الجزائري بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز في اللقاء الأخير على كينيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها اسماعيلا سار، وساديو ماني (هدفين).

وتأهل المنتخب السنغالي إلى ثمن النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، ليواجه المنتخب الأوغندي ويتغلب عليه بهدف دون رد، أحرزه ساديو ماني.

وفي الدور ربع النهائي، خاض المنتخب السنغالي مواجهة متوازنة أمام بنين ليتغلب عليه بهدف دون رد، سجله ادريسا غاي.

وانتزع ”أسود التيرانغا“ بطاقة العبور إلى نصف النهائي لتتم مواجهة تونس، وتمكن لاعبوه من تحقيق الفوز بهدف دون رد بالنيران الصديقة عن طريق ديلان برون بالخطأ في مرماه ليتأهل إلى النهائي القاري.

موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الأمم الأفريقية

وتنقل مباراة الجزائر والسنغال على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).