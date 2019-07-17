هدف مباراة تونس ونيجيريا.. 1/0 للنسور الخضراء (فيديو)

تقدم إيغالو مهاجم المنتخب النيجيري بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك تونس، خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

واستغل إيغالو خطأ مدافع تونس مع حارس مرماه ودخل وأودع الكرة في الشباك مع بداية المباراة.

https://twitter.com/beINSPORTS_MENA/status/1151569122037075968

ويبحث منتخبا تونس ونيجيريا عن حسم الميدالية البرونزية في اللقاء الذي يقام على ملعب السلام، مساء الأربعاء، بعد ضياع حلم التتويج والخروج من دور الأربعة.

ويسدل الستار على البطولة بلقاء مثير بين السنغال والجزائر، يوم الجمعة المقبل، في المباراة النهائية.