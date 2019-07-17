إنفانتينو يتعهد بتحسين الكرة الأفريقية

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، إن التعاون مع الاتحاد الأفريقي ”سيحسن بشكل هائل“ مستوى اللعبة في القارة.

ونفى إنفانتينو التكهنات بشأن تعطل التعاون المشترك بسبب مزاعم الفساد ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

وكلفت السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا بالإشراف على شؤون اللعبة في أفريقيا لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من أغسطس آب من أجل المساعدة في عملية إصلاح المنظمة وسط حالة الفوضى.

وحضر إنفانتينو اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، حيث استعرضت اللجنة خطة مقترحات تشمل تغييرًا محتملًا في نظام المسابقات القارية، ومراجعة أداء الحكام وتحسين إجراءات الأمن في الملاعب.

وتابع إنفانتينو: ”نتعامل بديمقراطية واستمعنا إلى تعليقات الجميع وسنحاول معًا بذل أقصى جهد، وأطالب فقط بالحكم على النتائج وليس التكهنات“.

ويواجه أحمد أحمد مزاعم فساد واعتقلته السلطات الفرنسية وخضع لتحقيق الشهر الماضي، ونفى ارتكاب أي مخالفة في مقابلات صحفية عديدة، لكنه لم يرد على طلبات متكررة من رويترز للتعليق على مزاعم محددة ضده.