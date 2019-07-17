عقب تردد.. الرئيس الجزائري المؤقت يحضر نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر

باشرت الرئاستان الجزائرية والمصرية، ترتيبات بروتوكولية لحضور الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مراسم حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال في ملعب القاهرة، مساء الجمعة المقبل.

وقالت مصادر جزائرية، لإرم نيوز، إن وزيري الخارجية والرياضية سيرافقان رئيس البلاد إلى القاهرة، فيما يرتقب أن يشاركهم السفر إلى مصر رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين، كأول مهمة رسمية إلى الخارج منذ اختياره شخصية توافقية بين المعارضة والموالاة.

وغاب بن صالح في وقت سابق عن المراسم الرياضية، بسبب موجة الغضب المستمر منذ حراك 22 فبراير/الماضي، حيث كلفت السلطات وزير الرياضة رؤوف سليم برناوي، لتسليم كأس الجزائر لنادي بجاية، بالوكالة عن رئيس البلاد.

وواجه عبد القادر بن صالح خلال الأسابيع الأخيرة متاعب صحية، ما جعل السلطات تتردد في تكليفه بمهمات خارجية، لكن تحسن وضعه الصحي سيزيل عراقيل مشاركته في اختتام التظاهرة القارية، وتسليم كأس بطولة أمم أفريقيا إلى الفائز في مباراة النهائي التي يعول أن تؤول نتيجتها لصالح محاربي الصحراء.