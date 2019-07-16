الجزائر تبدأ الاستعداد لنهائي كأس الأمم الأفريقية ضد السنغال

استأنف منتخب الجزائر تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد الحصول على يوم راحة عقب التأهل لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر، يوم الجمعة.

وستتكرر المواجهة بين الفريقين بعد فوز الجزائر 1-صفر في دور المجموعات بهدف يوسف بلايلي لكن الحسابات ستكون مختلفة في استاد القاهرة.

ويطمح فريق المدرب جمال بلماضي في تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد إنجاز 1990 على أرضها بينما لم تظفر السنغال بالكأس من قبل.

وسيلعب بلماضي بتشكيلة مكتملة باستثناء الظهير الأيمن المميز يوسف عطال الذي أصيب في الكتف خلال لقاء ساحل العاج بدور الثمانية وغاب عن الفوز على نيجيريا في الدور قبل النهائي.

ويأمل أنصار الجزائر في استرداد اللاعبين للياقتهم البدنية والتعافي بشكل تام بعد مسيرة شاقة شهدت الانتصار بجميع مباريات البطولة.

وأقبل عدد هائل من المشجعين على شراء التذاكر في الجزائر تمهيدًا للسفر إلى القاهرة لحضور المباراة ونفدت التذاكر خلال وقت قصير.