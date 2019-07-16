مباراة تونس ضد نيجيريا.. ”نسور قرطاج“ يسعون لتجاوز شعور الإحباط لحسم المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا

سيحاول منتخب تونس تجاوز خيبة الأمل بعد الخروج من الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، عندما يواجه نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث، غدًا الأربعاء.

ومنعت الخسارة 1-صفر أمام السنغال منتخب تونس من بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ التتويج بلقبه الوحيد في 2004.

وساد شعور بالإحباط عقب فشل الفريق في انتزاع تأهل ربما كان في متناول يده للمباراة النهائية بعد أن أهدر لاعب الوسط فرجاني ساسي ركلة جزاء وأضاع طه ياسين الخنيسي فرصًا سهلة قبل أن تهتز شباكه بهدف عكسي في الوقت الإضافي.

وقال الفرنسي آلان جيريس، مدرب تونس، عقب الخسارة: ”عندما تخرج يكون الشعور السائد هو الإحباط الشديد“.

لكن لاعب وسط منتخب فرنسا السابق سيسعى لإعادة الروح المعنوية للفريق من أجل حسم المركز الثالث في مواجهة نيجيريا، ليحقق الفريق أفضل إنجاز له في كأس الأمم الأفريقية منذ 15 عامًا.

وقال جيريس في مؤتمر صحفي: ”ستكون المباراة مهمة للمنتخبين بعد فشلهما في بلوغ الدور النهائي، حيث سيسعى كل فريق إلى الفوز والحصول على الميدالية البرونزية“.

وأضاف: ”المركز الثالث لا يقل أهمية فهو تتويج في حد ذاته وسنعمل على تحقيقه أمام منتخب نيجيري قوي يجيد اللعب واستغلال الفرص“.

وأكد مدرب تونس أهمية عاملي الاستعداد البدني والذهني للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وسبق لتونس التتويج بكأس أمم أفريقيا مرة واحدة عندما استضافت البطولة على أرضها عام 2004.

موعد مباراة تونس ضد نيجيريا

تقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا

وتنقل مباراة تونس ونيجيريا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).